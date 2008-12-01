У Києві горів будинок: двоє загиблих

У неділю о 5.38 у Шевченківському районі Києва, на території садового кооперативу „Кожевник”, у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 8.11 трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано. Її причина встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного міськуправління МНС.