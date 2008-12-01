Розмір мінімальної зарплати віднині становить 605 грн
12:11, 01 грудня 2008Суспільство
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Відповідно до закону про держбюджет
Віднині розмір мінімальної заробітної плати в Україні з 545 грн. збільшено до 605 грн.
Така зміна відбулася відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік».
Нагадаємо, що в Міністерстві праці та соціальної політики заявляли, що після підвищення рівня мінімальної зарплати відповідне підвищення виплат відбудеться у всій тарифній сітці.
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