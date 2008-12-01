Семенюк: після банкрутства підприємство має працювати

Питання банкрутства підприємств державного сектора економіки буде винесено на засідання Ради національної безпеки і оборони України. Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна, про це заявила його голова Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на засіданні колегії ФДМ по Львівській області.

"Я ініціюватиму розгляд питання банкрутства підприємств, які перебувають в управлінні державних органів влади, на засіданні Ради національної безпеки", - сказала вона.

За її словами, тенденція до банкрутства у зв`язку з кризою спостерігатиметься у всіх регіонах. Тому, на думку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, завдання Фонду держмайна полягає в запобіганні банкрутству підприємств, які перебувають в його управлінні.

Голова ФДМУ також зазначила, що необхідно звернути увагу на дії арбітражних керівників, які «переважно переслідують одну мету - розрахуватися з кредиторами і нарахувати відсотки собі, а не зробити так, щоб підприємство після банкрутства могло працювати і відновити виробництво".