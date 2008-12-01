На Івано-Франківщині сільським головою обрали священика

30 листопада на позачергових виборах у Чорнолізцях Тисменицького району Івано-Франківської області сільським головою став місцевий священик Григорій П‘ЯТНИЧУК, якому односельці надали перевагу з-поміж чотирьох інших кандидатів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської обласної ради.

Також з-поміж п’яти новообраних сільських голів на Прикарпатті є жінка, Оксана МАКАРЧУК.

Сільським головою у Спасі Рожнятівського району обрано колишнього правоохоронця у відставці Миколу ЦАПА.

Сільським головою Слобідки Коломийського району обрано безробітного Ігоря НЕДІЛЬСЬКОГО (освіта вища духовна).

У селі Гута Богородчанського району, де знаходиться державна президентська резиденція «Синьогора», на посаду сільського голови було двоє кандидатів, а переміг позапартійний директор школи Володимир ГЕОРГЕЙ (колишній заступник голови райради).