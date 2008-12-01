Американські індекси різко впали після повідомлення про рецесію

За підсумками торгової сесії у понеділок американські фондові індекси закрилися істотно нижче рівня минулого тижня.

Зокрема, індекс Dow Jones впав на 7,6 відсотка, Standard & Poor`s звалився на 8,9 відсотка, а Nasdaq - на 8,95 відсотка.

На настрої інвесторів вплинула, зокрема, публікація про те, що економіка США перебуває в рецесії з грудня 2007 року, пише Лента.ру.

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок значно знизилися після відстрочення рішення ОПЕК щодо скорочення об`ємів видобутку, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

Ціна січневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 5,52 долара - до 47,97 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість січневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 5,15 долара - до 49,28 долара за баррель.