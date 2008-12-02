ООН: рання діагностика ВІЛ рятує життя новонародженим

Рання діагностика та лікувальні заходи новонароджених у перші 12 тижнів їхнього життя на 75% збільшують їхні шанси на виживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді ООН, оприлюдненій у Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Водночас доповідь, яка була спільно підготовлена чотирма агентствами ООН, вказує на те, що в минулому році менш ніж 10% дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками, були протестовані на ВІЛ до досягнення двохмісячного віку.

«Без лікування половина ВІЛ-позитивних дітей помирає до свого другого дня народження», - наголосила директор Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Анна ВЕНЕМАН.