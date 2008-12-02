До кінця року бензин в Росії подешевшає на рубль

На російських автозаправках до кінця цього року вартість бензину може знизитися на один рубль, але потім паливо не дешевшатиме. Про це в інтерв`ю "Российской газете" повідомив президент Союзу нафтогазопромисловців Росії Геннадій Шмаль.

За його словами, наразі ціни на бензин тримаються на колишньому рівні, оскільки продається ще паливо, зроблене з "дорогої нафти", яку використовували виробники до зниження її вартості на світових ринках. Шмаль додав, що тепер нафта на внутрішньому ринку стоїть дешевше, тому паливо, як очікується, подешевшає. Проте наступного року, припускає Геннадій Шмаль, бензин може знову подорожчати.

На початку листопада ціни на бензин в Росії знизилися на 1,8 відсотка, а на дизельне паливо – на 1,7 відсотка. Ще на місяць раніше вартість бензину і дизпалива знизилася в середньому на 30 копійок - на 2,2 відсотка і 1,8 відсотка відповідно, нагадує Автолента.ру.