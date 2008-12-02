Чи є логіка у валютному регулюванні НБУ?

У валютному регулюванні Національного банку України минулого тижня важко було виявити будь-яку логіку. Так прокоментував УНІАН останні дії НБУ старший аналітик інвестиційної групи «Сократ» Сергій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ.

За його словами, Нацбанк скасував встановлені раніше обмеження на маржу при торгівлі валютою, але не скасував комісію банків з валютних операцій, введену раніше як компенсацію за обмеження на маржу валютних операцій. Крім того, як зазначає аналітик, НБУ відмінив обов`язкове резервування із залучень у національній валюті, продовжив практику встановлення офіційного курсу гривні, що істотно відрізняється від міжбанківського, і одного разу провів аукціон з продажу доларів США.

«Дивовижним є той факт, що НБУ продавав долар у коридорі 5,98-6,90 за середнім курсом 6,77 грн. за долар США того дня, коли на міжбанківському валютному ринку України курс гривні до долара був у рамках 6,95-6,99», - зазначив С.НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ. За його словами, відсутність валюти в роздрібних валютних пунктах сприяє розвитку чорного валютного ринку. «Очікувана заборона на роботу небанківських обмінних валютних пунктів тільки посилить ситуацію з чорним ринком, оскільки банкам вигідніше працювати за агентськими угодами з обмінними пунктами, ніж самим займатися обмінними операціями», - зазначив аналітик.