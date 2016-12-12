У Києві відбулася урочиста церемонія відправлення Потягу Єднання України (фото)

12 грудня 2016 р. відбулася урочиста церемонія відправлення четвертого Потягу Єднання України "Труханівська Січ" із символічною назвою "Різдвяний Потяг Св. Миколая" на залізничному вокзалі у Києві.

Урочисте відправлення потягу відбулося з першої платформи Київського залізничного вокзалу.

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На зупинці Чигирин (СМТ "Шевченко") потяг стане "Різдвяним", отримуючи подарунки з рук самого Святого Миколая у його Резиденції. Всі подарунки будуть передані дітям та військовим, які перебувають в зоні АТО.