У Києві відбулася урочиста церемонія відправлення Потягу Єднання України (фото)
15:18, 12 грудня 2016Суспільство
587 0
Урочиста церемонія відправлення четвертого Потягу Єднання України "Труханівська Січ" із символічною назвою "Різдвяний Потяг Св. Миколая" відбулася на залізничному вокзалі у Києві.
12 грудня 2016 р. відбулася урочиста церемонія відправлення четвертого Потягу Єднання України "Труханівська Січ" із символічною назвою "Різдвяний Потяг Св. Миколая" на залізничному вокзалі у Києві.
Урочисте відправлення потягу відбулося з першої платформи Київського залізничного вокзалу.
Читайте такожШтаб АТО: за минулу добу на Донбасі бойовики 51 раз обстріляли українські позиції
На зупинці Чигирин (СМТ "Шевченко") потяг стане "Різдвяним", отримуючи подарунки з рук самого Святого Миколая у його Резиденції. Всі подарунки будуть передані дітям та військовим, які перебувають в зоні АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter