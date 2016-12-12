На Одещині сотні ветеранів МВС перекрили трасу "Одеса-Київ" з вимогою повернути їм пільги

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту проходила на 315-му км вищеназваної автодороги, біля районного центру Любашівка. Вона почалася приблизно о 12.00 і проходила більш як годину. Присутні заявили, що є колишніми співробітниками органів внутрішніх справ.

Як пояснила журналістам координатор акції Альона Полякова, учасники протестного заходу – колишні співробітники МВС – вимагають, аби був проведений перерахунок пенсій і повернення пільг. Полякова акцентувала, що в разі невиконання їхніх вимог вони перейдуть до більш радикальних» дій. Зокрема, перекриття траси буде проведено на більш тривалий період.

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Деякі протестувальники тримали в руках невеликі плакати: «Перерахунок пенсій пенсіонерам МВС», а також Державні прапори України.

Учасники акції закликали продовжити сьогоднішнє перекриття траси ще на кілька годин. Однак поліцейські, які забезпечують громадський порядок, зажадали, аби акцію припинили. Також своє обурення висловлювали водії транспортних засобів, які зібралися на трасі – у заторі виявилися десятки транспортних засобів, зокрема й великовантажні фури.