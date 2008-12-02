Президент закликає Нацбанк прибрати спекулянтів з валютного ринку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Національний банк України “прибрати спекулянтів” з валютного ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи в програмі «Свобода слова» на ІСТV.

Президент вчергове підкреслив, що нинішній торговельний баланс та баланс фінансових операцій в Україні не дають підстав для такої девальвації гривні.

«Якщо брати ці дві позиції, ми маємо дефіцит цього балансу приблизно 2 млрд. дол. Чи є це проблемою, якщо золотовалютний ресурс складає 34 млрд. дол.», - сказав Президент.

Він вважає, що у такій ситуації на валютному ринку винні психологічний попит на валюту, а також спекуляції на ринку.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що НБУ має зробити все, аби прибрати спекулянтів з ринку. «Ключове завдання НБУ - рити окопи, укріплювати позиції і робити наступ на спекулянтів», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він також закликав голову СБУ, міністрів фінансів та економіки «зранку до вечора бути в телевізорі» і переконувати людей, що ситуація на валютному ринку нормальна, відновивши таким чином довіру до національної валюти.