Українці через Європейський суд вибивають з держави чималі суми

За рішеннями Європейського суду з прав людини Україна справно сплачує відшкодування позивачам. За 2008 рік країна виплатила скаржникам п’ять мільйонів гривень такої компенсації. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» повідомила заступник міністра юстиції України Валерія Лутковська.

Українці часто скаржаться до Європейського суду з прав людини. У більшості випадків заявник просить відшкодувати йому справедливу сатисфакцію, наголошує Лутковська. Її розмір коливається від 600 до двох з половиною мільйонів доларів. Це поки найбільша сума відшкодування, яку країна до кінця грудня має сплатити міжнародній компанії, що виграла справу проти України у Європейському суді, говорить Валерія Лутковська. «Для виплати сатисфакцій у бюджеті на 2008 рік було закладено 26 мільйонів гривень. Тепер набуло рішення у справі «Регет» проти України», і по цій справі ми маємо сплатити досить велику суму. Ми маємо нині питання з переведенням гривень у валюту. Через встановлену пеню Україна дуже і дуже не хотіла б порушувати терміни виплати». Заступник міністра юстиції зауважила, що найчастіше українці скаржаться до Європейського суду з прав людини на невиконання рішень національних судів.