На світових біржах знову різке падіння

Індекс токійської біржі Ніккей уже за першу годину торгів опустився на понад 5 відсотків. Причини ті ж, що й напередодні – кризові негаразди автовиробників-експортерів “Тойота” та “Хонда”, а також занепокоєння станом світової економіки.

Сьогоднішня ситуація на азійських біржах була цілком передбачуваною, адже вона зазвичай продовжує тенденції американських бірж. А там учора також зафіксовано різкий спад. Індекс Доу-Джонс втратив майже 8 відсотків. Американська фінансова влада обіцяє нові плани стимулювання економіки.

А от у Європі, де напередодні індекси також знизилися в середньому на 5 процентів, єдності серед керівництва немає. Після заяв Британії про нове виділення грошей на подолання кризи, Німеччина сказала, що не наслідуватиме її прикладу. Берлін, за словами його представників, не дасть себе втягнути у “безглуздий” публічний конкурс витрачання грошей, але при цьому готовий до спільної співпраці у боротьбі з рецесією.

ICTV