Ющенко їде на Волинь

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні, 2 грудня, здійснить робочу поїздку до Волинської області.

Як повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА на брифінгу, основну увагу Президент приділить захисту інтересів дітей. В рамках проекту «Зігрій любов’ю дитину» В.ЮЩЕНКО вручить багатодітним родинам ключі від нових осель, а в Луцьку Президент зустрінеться з дітьми із грузинського міста Горі, які походять там курс реабілітації.