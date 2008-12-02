Готівковий курс пари гривня/долар у комерційних банках

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США сьогодні знизився на 27 копійок - до 7,14 грн./дол. Наявний курс купівлі долара сьогодні в комерційних банках Києва зафіксований у середньому на рівні 7,10 грн./дол., продажу – 7,24 грн./дол.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлені такі курси гривні до долара:

«Райффайзен Банк Аваль»: купівля – 7,10 грн./дол., продаж – 7,249 грн./дол.;

«ПриватБанк»: купівля – 7,20 грн./дол., продаж – 7,249 грн./дол.;

«Укргазбанк»: купівля – 7,05 грн./дол., продаж – 7,249 грн./дол.;

«Уксоцбанк»: купівля – 7,12 грн./дол., продаж – 7,24 грн./дол.;

«ОТП Банк»: купівля – 7,10 грн./дол., продаж – 7,35 грн./дол.

«Укрексімбанк»: купівля – 7,14 грн./дол., продаж – 7,2491 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, з 28 листопада набула чинності постанова НБУ про прив`язку офіційного курсу гривні по відношенню до долара до курсу на міжбанківському ринку. У понеділок, 1 грудня, торги щодо долара США на міжбанку закрилися на рівні 7,35/7,40 грн., проте на сьогодні офіційний курс гривні продовжує відставати від міжбанківського.