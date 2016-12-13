ЗМІ повідомили про затримання звільненого з полону "ДНР" полковника ЗСУ

Про це повідомила дружина полковника Маргарита Кушнірова, передає Громадське.

За її словами, по Без'язикова прийшли четверо осіб у цивільному одязі, показали ордер на обшук, у якому значилося, що Іван Без'язиков підозрюється в співпраці з бойовиками самоназваної «ДНР».

«Перебуваючи у полоні незаконного формування самоназваного «розвідувально управління ДНР», вступив до вказанного формування та виконував обов'язки заступника начальника першого відділу агентурної розвідки», — йшлося в ордері.

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З будинку Без'язикова вилучили техніку: комп'ютери, планшети, картки пам'яті, фотоапарати та мобільні телефони.

Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі, де йому надано державного адвоката.

13 грудня відбудеться суд щодо обрання міри запобіжного заходу. Зараз його затримали на 72 години.

Дружина Без'язикова переконана, що її чоловік не винен.

«Так, йому пропонували співпрацю і намагалися вербувати, але він не погодився. Про це знали всі, він розповів, коли вийшов з полону», — сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.