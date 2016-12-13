Дружина Без'язикова вважає, що за звинуваченнями її чоловіка стоять агенти ФСБ РФ, які нібито працюють в СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Без'язиков і його дружина розповіли журналістам у залі Шевченківського райсуду Києва, який мав обрати запобіжний захід.

«Для мене це був шок... Обвинувачення, яке мені представлено, не має взагалі ніякого зв'язку», - сказав Без'язиков.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що він ходив в російській військовій формі, перебуваючи в полоні, Без'язиков сказав, що ходив в тому одязі, який йому дали бойовики.

При цьому підозрюваний допускає, що його вивозили на територію Росії в той час, поки він був у полоні. Полковник запевнив, що терористи возили його із зав'язаними очима.

Дружина Без'язикова Маргарита Кушнірова відмовилася від допиту в Службі безпеки України.

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«Я відмовилася від допиту, тому що мені адвокати сказали, що не можна цього робити (йти на допит)... Сьогодні, коли я зателефонувала в СБУ і попросила зустрічі з чоловіком, мені сказали: Ви будете давати свідчення?... Я відмовилася, тому що я їх вже боюся... Без адвокатів я нічого не буду робити», - зазначила вона.

Крім того, Кушнірова вважає, що за звинуваченнями її чоловіка стоять агенти Федеральної служби безпеки Росії, які нібито працюють в СБУ.

Дружина затриманого полковника повідомила, що у Без'язикова один державний і два приватних адвокати. Матір полковника Ольга Без'язикова також заявила, що не вірить у провину свого сина.

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«Він не ворог і не зрадник... Мені одного разу довелося поговорити з однією людиною з Донецька... Він мені сказав, що у нього (Без'язикова - УНІАН) там (у Донецьку) дружина, що він не хоче їхати додому, що він відданий Донбасу. Я сказала, що так брехати абсолютно безсовісно і припинила вести переговори», - сказала вона.

Як повідомлялося, суддя оголосив спочатку перерву, оскільки підозрюваному стало зле, а згодом повідомив про перенесення засідання.

Служба безпеки України затримала Без’язикова за підозрою в співпраці з російськими спецслужбами.

За версією спецслужби, він був завербований, перебуваючи в полоні у бойовиків, і збирав інформацію про сили АТО.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.