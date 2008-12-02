НБУ встановив офіційні курси на завтра: долар - 7,239

19:26, 02 грудня 2008
Суспільство
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Офіційний курс НБУ на 03.12.2008: 100 USD – 723.8800 грн.; 100 EUR – 919.1104 грн.; 10 RUR – 2.5838 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 3 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 723.8800 (на 2 грудня – 714.2000)

100 EUR – 919.1104 (на 2 грудня – 900.4634)

10 RUR – 2.5838 (на 2 грудня – 2.5561)

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