НБУ встановив офіційні курси на завтра: долар - 7,239
19:26, 02 грудня 2008Суспільство
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Офіційний курс НБУ на 03.12.2008: 100 USD – 723.8800 грн.; 100 EUR – 919.1104 грн.; 10 RUR – 2.5838 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 3 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 723.8800 (на 2 грудня – 714.2000)
100 EUR – 919.1104 (на 2 грудня – 900.4634)
10 RUR – 2.5838 (на 2 грудня – 2.5561)
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