НБУ встановив офіційні курси на завтра: долар - 7,239

Офіційний курс НБУ на 03.12.2008: 100 USD – 723.8800 грн.; 100 EUR – 919.1104 грн.; 10 RUR – 2.5838 грн. Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 3 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 723.8800 (на 2 грудня – 714.2000) 100 EUR – 919.1104 (на 2 грудня – 900.4634) 10 RUR – 2.5838 (на 2 грудня – 2.5561)

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