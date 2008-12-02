Меджліс: Україна уникає поновлення прав кримських татар

Меджліс кримських татар заявляє, що, з одного боку, Україна сприяє облаштуванню кримських татар, які повернулися до Криму після депортації, а з другого боку - уникає ухвалення законів, направлених на повне поновлення прав кримськотатарського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, про це керівники Меджлісу заявили сьогодні в Сімферополі в ході зустрічі з міністром Великої Британії у справах Європи Керолайн ФЛІНТ.

“На жаль, офіційна влада України розглядає кримськотатарський народ як якийсь об`єкт, але тільки не суб`єкт, наділений, як і будь-який інший народ, невід`ємними правами. Цим підходом пояснюється і відсутність постійного і повноформатного діалогу між органами влади України і кримськотатарським народом”, - зазначив перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.

Зі свого боку, лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ наголосив на важливості участі міжнародних організацій в наданні допомоги в своєчасному вирішенні питань, пов`язаних із визначенням статусу кримськотатарського народу і механізмами реалізації права на самовизначення у складі незалежної Української держави.