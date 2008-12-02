Прокуратура просить суд скасувати обмеження на торгівлю алкоголем

Прокуратура Вінницької області просить Вінницький окружний адміністративний суд скасувати окремі положення обласної програми профілактики впливу й протидії проявам пияцтва й алкоголізму серед населення Вінницької області на 2008-2011 роки, які обмежують торгівлю алкогольними напоями.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар адмінсуду Оксана ПУСТОВІТ.

Вона зазначила, що прокуратура області просить суд скасувати встановлений облрадою час торгівлі спиртними напоями з 11.00 до 23.00 у закладах громадського харчування та з 11.00 до 21.00 - в об`єктах торгівлі на території області, оскільки ця норма не передбачена чинним законодавством.

О.ПУСТОВІТ зауважила, що законом також не передбачене надання права місцевим радам встановлювати подібні обмеження.

Крім того, прокуратура просить суд скасувати заборону на продаж алкогольних напоїв у торговельних приміщеннях або закладах громадського харчування, у яких площа для обслуговування покупців менша ніж 50 кв. м, і обов`язкове надання суб`єктами підприємницької діяльності, які одержують ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, довідки про площу відповідного приміщення, що видається органами державної технічної інвентаризації.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька обласна рада затвердила регіональну програму профілактики впливу і протидії проявам пияцтва й алкоголізму серед населення області на 2008-2011 роки. Згідно з цією програмою, з 1 жовтня в області діють обмеження на здійснення торгівлі алкогольними напоями.

Населення Вінницької області становить близько 1,7 млн. людей, з яких 53,4% проживають у сільській місцевості.