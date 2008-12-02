Ющенко обговорив проблеми автопрому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час одноденної робочої поїздки у Волинську область обговорив з керівництвом автомобільного заводу «Богдан» (Луцький автомобільний завод) проблеми автомобілебудівної галузі України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Корпорації «Богдан» Сергій КРАСУЛЯ.

За його словами, під час зустрічі Президента України з президентом корпорації «Богдан» Олегом СВИНАРЧУКОМ порушувалися питання про недопущення зниження імпортних мит на автобуси і про необхідність підвищення мит на імпортні автомобілі для збереження вітчизняного автомобілебудування.

За словами С.КРАСУЛІ, глава держави запевнив керівництво корпорації «Богдан», що дасть доручення Кабінету міністрів України прискорити вживання заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації у вітчизняному автопромі.

Також обговорювалися питання готовності участі корпорації «Богдан» у підготовці до Євро-2012, зокрема, в налагодженні виробництва туристичних автобусів підвищеної комфортності.

Крім того, В.ЮЩЕНКО ознайомився з виробничими потужностями Луцького автозаводу і оглянув асортимент автобусів, що випускалися заводом.

Як повідомляв УНІАН, українські автовиробники заявили, що збільшення мит на імпортні авто з 10% до 25% дасть змогу стабілізувати ситуацію і зберегти робочі місця в галузі.

Пропозиція збільшити мита з 10% до 22% міститься в зареєстрованому 18 листопада в парламенті законопроекті «Про внесення змін до Закону «Про митний тариф» з метою поліпшення стану платіжного балансу України в умовах світової фінансової кризи».

Під час зустрічі автовиробників з Президентом України були внесені пропозиції щодо захисту вітчизняного автомобілебудування, а саме: тимчасове підвищення митної ставки на імпорт готових авто, рефінансування короткострокових кредитних зобов`язань підприємств галузі, відновлення споживчого кредитування тощо.

Нагадаємо, за даними Держкомстату, в жовтні виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 24,9%, порівняно з жовтнем 2007 року, до 30,7 тис. штук, а порівняно з вереснем 2008 року - скоротилося на 18,2%. Виробництво автобусів в Україні в жовтні скоротилося на 17,5%, порівняно з жовтнем 2007 року, до 696 штук, а порівняно з вереснем 2008 року - скоротилося на 29,6%.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» - одна з динамічніших компаній з розвитку на автомобільному ринку України. На потужностях корпорації виготовляються легкові автомобілі ВАЗ, Hyundai, Kia, автобуси всіх класів (від особливо малого до надвеликих), а також тролейбуси і вантажівки.