У затриманих фальшивомонетників були купюри доброї якості

У місті Ясинувата Донецької області затримано двох фальшивомонетників.

Як повідомили УНІАН у Центрі по зв`язках із громадськістю Управління МВС України в Донецькій області, на ринках Ясинуватої фальшиві гроші почали з`являтися з початку осені, переважно, – купюри номіналом 20 і 50 гривень. Страждали в першу чергу люди літнього віку. Правоохоронці збирали свідчення потерпілих, але ніхто з них не міг пригадати, яким чином до них потрапили фальшиві гроші.

За словами співробітників міліції, фальшиві купюри були непоганої якості, до того ж їм надавали вигляду пом`ятих папірців.

Черговою жертвою фальшивомонетників стала приватна підприємниця, але вона запам`ятала молодого чоловіка, який розплатився з нею фальшивою купюрою, й зателефонувала до міліції. Правоохоронцям вдалося оперативно затримати зловмисника. В ході допиту затриманий підтвердив, що неодноразово збував на ринках і в магазинах міста фальшиві купюри. Співробітники міліції з`ясували, що виготовленням фальшивих купюр займався його товариш, 40-річний житель Ясинуватої, раніше неодноразово судимий. Під час його затримання за місцем проживання правоохоронці виявили в квартирі партію щойно надрукованих грошей. Крім того, вилучили комп`ютерну техніку, за допомогою якої чоловік штампував паперові фальшивки.

За даними слідства, ці два фальшивомонетники встигли пустити в обіг понад дві тисячі гривень. Зловмисників заарештовано, ведеться слідство.