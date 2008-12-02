У Києві затримано серійних квартирних злодіїв

Співробітники столичної міліції затримали двох жителів Львівської області та одного жителя Вінниччини, які за два тижні скоїли серію квартирних крадіжок у Києві.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків ГУ МВС у м. Києві, всі троє раніше судимі і нещодавно звільнились з місць позбавлення волі.

В основному об’єктами їхньої уваги були квартири в Шевченківському районі столиці. При чому, як зауважили в ЦГЗ, крадії виносили з квартир все, що мало будь-яку цінність, в тому числі навіть постільну білизну та дитячі іграшки.

Наразі встановлено чотири факти їхньої причетності до квартирних крадіжок, але в міліції не виключають, що їх буде значно більше.