Morgan Stanley передав 50% кредиту Укравтодору банкові Credit Suisse

Morgan Stanley передав 50% кредитних зобов`язань «Укравтодору» банку Credit Suisse.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС сьогодні на прес-конференції.

Як нагадав він, відповідний кредит від Morgan Stanley у розмірі 930 млн. дол. був залучений «Укравтодором» у 2007 році.

«Ми одержали офіційне повідомлення, що 50% цього кредиту передані Credit Suisse», - зазначив він.

За словами В.ГУРЖОСА, при цьому Morgan Stanley ініціював дострокове повернення решти кредиту.

При цьому він зазначив, що це не пов`язано з якимись претензіями до «Укравтодору». Відповідна можливість прописана в кредитному договорі, і пов`язано це зі зниженням кредитного рейтингу України.

Щодо Credit Suisse, В.ГУРЖОС сказав, що «офіційного звернення стосовно дострокового повернення кредиту немає».

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2007 р. Державна служба автомобільних доріг України («Укравтодор») одержала кредит Morgan Stanley Bank International у розмірі 465 млн. дол. під державні гарантії на розвиток основних автодоріг загального користування.

30 серпня Міжвідомча комісія з питань державних закупівель уклала кредитний договір під державні гарантії про надання банком Morgan Stanley Bank International кредиту «Укравтодору» на суму 465 млн. дол. або 2 млрд. 348,2 млн. тис. грн.

За інформацією прес-служби «Укравтодору», кредит є частиною із 4,7 млрд. гривень кредитів, які відповідно до статті 14 Закону „Про Державний бюджет України на 2007 рік ” Держслужба автомобільних доріг залучає під державні гарантії на розвиток основних автодоріг загального користування.

За інформацією “Укравтодору», із суми залучених кредитів 4,5 млрд. гривень буде направлено на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт автомагістралей Стрий - Тернопіль - Кіровоград – Знам’янка, Київ - Харків - Довжанський, Київ - Одеса, Київ - Ковель - Ягодин, Харків - Сімферополь - Алушта – Ялта. На кошти кредитів будуть виконані протизсувні заходи на автодорогах Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Ще на 200 млн. грн. кредитів передбачено придбати устаткування і механізми для ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки.

Довідка УНІАН. Morgan Stanley - другий за величиною в США інвестиційний банк.

Credit Suisse - другий найбільший банк Швейцарії.