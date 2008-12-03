Українське судно зіткнулося з панамським у протоці Дарданелли

У протоці Дарданелли сталося зіткнення українського суховантажу Danapris-2 з панамським судном Emerald-1.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України та Міністерства транспорту та зв’язку України, 2 грудня о 21.11 за київським часом на виході з протоки Дарданели під час розходження відбулося зіткнення суховантажного судна Danapris-2 (прапор України, судновласник українська компанія Capital Shipping Co. Ltd.) та суховантажу Emerald-1 (прапор Панами, судновласник SIO Shipping).

За даними Capital Shipping Co. Ltd., унаслідок зіткнення Danapris-2 отримав ушкодження вище ватерлінії, судно залишається на плаву, розливу нафтопродуктів немає, екіпаж судна у складі 12 осіб (11 громадян України та 1 громадянин Молдови) почувається нормально, постраждалих немає.

Судно Emerald-1 не зупинилось.

Про подію повідомлено владу Туреччини.