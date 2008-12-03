Нафтогаз скаржиться, що падіння гривні коштувало йому 600 мільйонів

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що через зниження курсу гривні в жовтні-листопаді незаплановані втрати компанії становили 600 млн. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що ситуація, яка сьогодні склалася з курсом національної валюти, є одним із чинників, що призвів до незапланованих витрат компанії. У фінансовому плані НАК «Нафтогаз України» як розрахункову позицію за зовнішніми контрактами було встановлено курс гривні на рівні 5,05 грн. за дол.

Крім того, компанія відзначає, що в 2008 році вона зіткнулася з низкою чинників, які негативно вплинули на рух оборотних коштів і зменшили їх наявність в компанії. Це призвело до виникнення заборгованості НАК за поточними платежами, зокрема, за імпортний природний газ.

Так, з доходів поточного року компанія вимушена була повністю погасити заборгованість підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) за 2007 рік перед постачальниками імпортного природного газу у розмірі 1,6 млрд. грн. Проте підприємства ТКЕ продовжують накопичення заборгованості в цьому році. Обсяг боргу підприємств ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України» на сьогоднішній день становить 1,2 млрд. грн.

Крім того, компанія була вимушена сплатити ще й борги з оплати ПДВ за імпортований до України в 1 кварталі 2006 року природний газ в розмірі близько 1,6 млрд. грн.

Таким чином, позапланові втрати компанії впродовж 2008 року становили понад 5 млрд. грн.

Компанія відзначає, що ця сума фактично відповідає обсягу заборгованості НАК «Нафтогаз України» за поточними розрахунками (з урахуванням вже перерахованих коштів за вересень-жовтень цього року) за імпортний природний газ.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений в Україну у вересні, і частини боргу за жовтень.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні і листопаді 2008 року, з урахуванням пені та штрафів, становить 2,4 млрд. дол.

Станом на 16.00 2 грудня 2008 року НАК «Нафтогаз України» погасив 268,7 млн. дол. заборгованості за газ перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключив можливості використання судових процедур для стягнення боргів з українських компаній, що купують російський газ.

Після погашення боргу сторони продовжать переговори про реалізацію положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року.

Борг накопичено за контрактом на постачання газу між "Нафтогазом" і компанією RosUkrEnergo, який було укладено 14 березня 2008 року. В даний час RosUkrEnergo продає газ "Нафтогазу" по 179,5 дол. за тис. куб. м. До України постачається середньоазіатський газ.