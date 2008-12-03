Газпром запропонував Нафтогазу відстрочений «смертний вирок»

ВАТ «Газпром» на вчорашніх переговорах знову запропонував НАК "Нафтогаз України" погасити борг за рахунок транзиту газу в 2009 році. Про це сьогодні пише російська газета «Время новостей» з посиланням на свої джерела.

Газета зазначає, що «Нафтогаз України», "як і очікувалося, не зміг знайти 550 млн. дол., які він мав виплатити за поставлений у вересні-жовтні газ, щоб продовжити переговори про подальшу співпрацю". Цю суму згідно із домовленістю, досягнутою минулого тижня на зустрічі керівників «Газпрому» і «Нафтогазу» Олексія МІЛЛЕРА і Олега ДУБИНИ, український концерн мав перерахувати зареєстрованому в Швейцарії трейдеру RosUkrEnergo до 1 грудня. Але і вчора, як говориться в заяві RUE, на рахунку постачальника опинилося лише 268,7 млн. дол.

На цей час в офісі «Газпрому» завершилася чергова зустріч О.МІЛЛЕРА і О.ДУБИНИ щодо боргової проблеми. «Сьогодні відбулися досить важкі переговори з нашими українськими колегами, - заявив щодо підсумків переговорів в ефірі телеканалу «Вести» офіційний спікер «Газпрому» Сергій КУПРИЯНОВ. - Заборгованість за вересень цього року досі не погашено. Українська сторона попросила додаткового відстрочення платежу, переговори будуть продовжені завтра».

"Время новостей" пише, що до кінця року «Нафтогаз» має заплатити понад 3 млрд доларів. Як повідомили в RUE, прострочена заборгованість за поставлений у вересні-листопаді газ з урахуванням пені та штрафів становить близько 2,2 млрд дол., хоча близько двох тижнів тому вона була приблизно на мільярд доларів менше. Якщо додати до цієї суми 862,3 млн. дол., які «Нафтогаз» зобов`язаний буде перерахувати за грудень, загальні зобов`язання українського концерну становитимуть 3,05 млрд. доларів.

Власних коштів для погашення такого боргу у «Нафтогаза» немає, зазначає газета. Споживання на українському ринку падає (приблизно на 2 млрд. кубометрів у листопаді і на стільки ж очікується в грудні), а неплатежі зростають (тільки теплокомунальні господарства заборгували близько 300 млн. дол. за нинішнім курсом).

У цій ситуації «Газпром», за інформацією «Время новостей», "знову запропонував допомогу українським партнерам - авансовий платіж за транзит газу в 2009 році (раніше О.ДУБИНА від цього відмовився). Наполегливість російського монополіста зрозуміла: крім вирішення боргової проблеми він одержить гарантію збереження діючого тарифу на транспортування газу через Україну (1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 км.). Аванс за транзит 120 млрд. кубометрів наступного року становитиме, таким чином, трохи більше 2 млрд. дол., що дозволить «Нафтогазу» майже повністю погасити прострочену заборгованість". "Побоювання української компанії теж зрозумілі - вона позбудеться не тільки можливості наполягати на підвищенні транзитної ставки в 2009 році, але і практично всієї своєї валютної виручки. В умовах фінансової кризи і вірогідної девальвації гривні це буде схоже на відстрочений «смертний вирок», зазначає видання.