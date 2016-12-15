Аваков: конкурс на посаду голови Національної поліції може бути оголошений сьогодні

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив журналістам в Києві.

“Можливо, сьогодні ми оголосимо про початок атестаційного конкурсу, за результатами якого авторитетна комісія зможе запропонувати одну-дві кандидатури, після чого я передам їх на розгляд і затвердження до Кабінету міністрів”, - сказав Аваков.

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За словами міністра, на цій вакантній посаді він особисто бачить одну із п’яти осіб, проте не став конкретизувати, кого саме має на увазі.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада відповідно до розпорядження Кабінету міністрів № 828-р Хатію Деканоідзе було звільнено з посади голови Національної поліції за власним бажанням.

На посаду т.в.о. голови Нацполіції було призначено Вадима Трояна.