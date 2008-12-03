Начальник київського метро каже, що політики заважають йому і прогресу

Безконтактні картки у метрополітені працюють надійно, заявив начальник Київського метрополітену Петро МІРОШНИКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комунального підприємства "Київський метрополітен", за його словами, публікації у засобах масової інформації стосовно поганої якості проїзних квитків на основі безконтактних карток є провокаційними і не містять доказової бази.

За словами П.МІРОШНИКОВА, "мотиви заяв деяких представників політичних сил, що намагаються дискредитувати як введення нової системи оплати проїзду пасажирів у метрополітені, так і діяльність нашого підприємства в цілому, є зрозумілими. Це - всього-на-всього дешевий популізм удаваної турботи про людей. На поверхні ж - завадити впровадженню сучасних технологій у метрополітені".

"Наразі відповідально заявляю про те, що пасажири метрополітену користуються картками світового стандарту Mifare Standard, що упродовж тривалого часу успішно діють у країнах СНД, Південно-Східної Азії, у більшій частині країн Європи — Італії, Чехії, Польщі, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Іспанії і т.д.", - наголосив начальник Київського метрополітену.

За словами П.МІРОШНИКОВА, "поодинокі випадки відмови безконтактних карток не є підставою для надання цим фактам негативного розголосу. Адже, за статистикою, технічні відмови проїзних становлять не більше 0,015 відсотка від загальної кількості карток, що знаходяться в обігу у метрополітені".

Він повідомив, що загалом же, станом на 3 грудня в обігу знаходиться майже 200 тисяч карток. "Популярність їх постійно зростає через зручність у використанні та надійності в роботі", - сказав П.МІРОШНИКОВ.