Кабмін затвердив приватизаційний список, але нікому не показує

Кабінет Міністрів України схвалив перелік підприємств, які планується приватизувати в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Він не уточнив назви підприємств і номінальної вартості об`єктів, пояснивши це тим, що документ планується відкоригувати.

Разом з тим він наголосив, що на сьогодні у сфері приватизації існують певні ризики, пов`язані з тим, що ринкова ціна об`єктів в умовах світової кризи знижується.

“Ми вважаємо, що якби на початку року не було проблем з приватизацією, ми могли б виставити на аукціон доволі привабливі об`єкти, вартість яких на початок року була в 12-15 разів більша, ніж сьогодні. Якщо криза розвиватиметься в першому півріччі наступного року такими ж темпами як зараз, тобто ризики, що об`єкти приватизації не відповідатимуть реальній вартості першого півріччя цього року”, - сказав міністр.

Він наголосив, що на сьогоднішньому засіданні уряд визначився з політикою приватизації на 2009 рік. “Визначили шляхи, якими може проходити приватизація, і ми чекаємо врегулювання цього питання на законодавчому рівні”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України зобов`язав Фонд державного майна в 2008 році і I кварталі 2009 року забезпечити надходження від приватизації в розмірі не менш як 3 млрд. грн.

Про це йдеться в постанові КМУ №1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» від 26 листопада (набуває чинності з моменту публікації), оприлюдненій на сайті уряду

«Фонду державного майна вжити заходів для забезпечення в повному обсягу надходжень від приватизації державного майна в 2008 році і I кварталі 2009 р. на суму не менш як 3 млрд. гривень», - сказано в постанові.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України (ФДМУ) одержав від приватизації в січні-жовтні ц.р. 399 млн. 379,3 тис. грн., що становить 4,48% річного плану.

У Державному бюджеті України на 2008 рік надходження від приватизації передбачено у розмірі 8 млрд. 922 млн. 651 тис. грн., від оренди - 387 млн. 516 тис. грн., дивідендів – 197,6 млн. грн.