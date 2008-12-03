ДАІ затримала депутатського синка, який їхав по зустрічній і без прав

В Одесі працівники ДАІ затримали 17-річного сина депутата обласної ради Юрія ПЕЧЕРСЬКОГО, який на батьковому "Лексусі" їхав зустрічною смугою руху по одній з центральних автомагістралей.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами старшого інспектора міського управління ДАІ Алли МАРЧЕНКО, «трапилось так, що першим «засік» водія-правопорушника на проспекті Шевченка керівник Одеської обласної ДАІ Володимир ЗАГИНАЙЛО, який відразу ж повідомив патрульним по рації. Зупинити порушника правил дорожнього руху вдалося в самому центрі міста - на Пушкінській вулиці».

"Як виявилось, неповнолітній юнак керував потужним автомобілем, не маючи прав. А коли на місце зупинки автомобіля викликали батька правопорушника, той ще й накинувся на інспекторів ДАІ з претензіями: чого пристали до сина – він же не скоїв чогось такого, за що належало б штрафувати?", - повідомили в ДАІ. А на зауваження правоохоронців стосовно відсутності водійських прав у сина, Ю.ПЕЧЕРСЬКИЙ, за словами А.МАРЧЕНКО, відреагував так: у сина є посвідчення водія, але воно вступить в силу лише в серпні 2009 року, коли виповниться 18 років.

Правоохоронці доставили правопорушника до відділку міліції для розслідування інциденту, де оформили протоколи про адміністративне правопорушення - «за виїзд на смугу зустрічного руху» та «керування транспортним засобом без водійського посвідчення».

Як повідомляв УНІАН, це вже не перший дорожній інцидент в Одесі за участі дітей депутатів Одеської обласної ради. Нещодавно слідчий місцевої міліції закрив «через відсутність складу злочину» кримінальну справу, в якій головним фігурантом був 18-літній Фелікс ПЕТРОСЯН – син депутата Одеської облради Фелікса ПЕТРОСЯНА, який в січні внаслідок автоаварії на вулиці Вільямса завдав смертельних травм 26-річному водію «Ланоса» і пошкодив 11 автомобілів.

Прокуратура Одеської області витребувала справу на додатковий «розгляд обставин». Глава МВС України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що справа перебуває на його особистому контролі. Досі не відомо, чи покарано винуватця дорожньої пригоди, який, за даними міліції, перебував у момент аварії в нетверезому стані.