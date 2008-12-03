ВМС України готові вирушити на боротьбу з піратами

Військово-Морські Сили України готові долучитися до боротьби з піратством у разі ухвалення відповідного рішення й виділення фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні командувач ВМС Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ, відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив участі українських кораблів в операції ЄС проти морських піратів.

За інформацією командувача, цього року фрегат ВМС України „Гетьман Сагайдачний” протягом 4-х місяців у Середземному морі успішно виконував завдання в рамках операції НАТО „Активні зусилля”, а в даний час в операції „Активні зусилля” бере участь корвет „Тернопіль”.

„Як на фрегаті „Гетьман Сагайдачний”, так і на борту корвета „Тернопіль”, звичайно, є спеціалізовані групи, які готові виконувати відповідні завдання щодо боротьби з піратством. Якщо військовим морякам буде поставлене завдання керівництвом Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, прийнято політичне рішення керівництвом нашої держави, то ми будемо готові виконати це завдання”, - сказав адмірал.

Але для цього, додав командувач ВМС, необхідне відповідне фінансування. “В першу чергу, тому що похід фрегата в район Сомалі – близько 28-30 мільйонів”, - додав І.ТЕНЮХ.

Разом із цим він підкреслив, що „військові моряки готові до виконання цих завдань. Рішення буде, завдання військовим буде поставлене - ми його виконаємо”.

Крім того, І.ТЕНЮХ повідомив, що корвет „Тернопіль” на відмінно виконує завдання в Середземному морі в рамках операції „Активні зусилля”.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня в Аденській протоці розпочнеться морська операція ЕС проти піратів біля берегів Сомалі.

17 листопада в МЗС заявили, що Україна веде активні переговори з Євросоюзом про її залучення до операцій щодо боротьби з піратством в Аденській затоці.

1 грудня міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що у Генеральному штабі ЗСУ відпрацьовано план заходів участі Збройних сил України в операції з протидії міжнародному піратству.

Сьогодні, 3 грудня, Головнокомандувач ЗСУ – начальник Генерального штабу генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО заявив, що для участі підрозділів Збройних сил України в операції Євросоюзу з протидії піратству необхідно політичне рішення й фінансове забезпечення.

*** З 25 вересня біля берегів Сомалі в піратському полоні перебуває судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого – 17 громадян України.