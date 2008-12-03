Міністр: зовнішня торгівля буде в мінусі ще 2-3 роки

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що сьогоднішні проблеми зі зростанням негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу, що виникли в результаті світової фінансової кризи, вдасться вирішити за 2-3 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Думаю, що в найближчі 2-3 роки нам вдасться подолати проблеми, пов`язані з негативним сальдо», - сказав міністр.

При цьому Б.ДАНИЛИШИН уточнив, що за цей період навряд чи вдасться досягти нульового або позитивного сальдо, просто його негативний показник буде «не в таких обсягах”, який є на сьогодні.

Нагадаємо, що, за оцінкою деяких експертів, за підсумками 2008 року негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу може становити рекордні 17,5-18,5 млрд. доларів.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в січні-вересні 2008 року становило 10 млрд. 284,1 млн. дол. проти 3 млрд. 742,1 млн. дол. у січні-вересні 2007 року.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 14 млрд. 283,1 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 3 млрд. 999 млн. дол.

Імпорт товарів і послуг в Україну за січень-вересень 2008 року становив 72 млрд. 690,2 млн. дол., експорт - 62 млрд. 406,1 млн. дол.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2007 році становило 7 млрд. 310,9 млн. дол., у 2006 році - 2 млрд. 973,7 млн. дол. проти позитивного сальдо в 1 млрд. 291,8 млн. дол. у 2005 році.