На Львівщині п’яний суддя заснув за кермом (фото, відео)

У Львівській області у місті Стрий місцевий суддя без повноважень заснув за кермом авто, зупинившись на світлофорі. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

«Попереду службового автомобіля зупинився автомобіль Hyundai Sonata. Коли засвітилося зелене світло і всі учасники дорожнього руху рушили, згаданий автомобіль продовджував стояти із заведеним двигуном», - йдеться у повідомленні.

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Патрульні за допомогою гучномовця повідомили водія, що він може їхати, однак він не реагував. Коли інспектори підійшли до автомобіля аби з‘ясувати обставини - побачили що він сидить і закритими очима.

«Хвилюючись про здоров’я водія, полісмени відчинили двері і відчули одразу різкий запах алкоголю - чоловік заснув за кермом. Інспектори довший час не могли привести до тями водія, він не хотів відкривати очі», - повідомили у поліції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Під чаc перевірки документів він пред‘явив, окрім водійського, ще й посвідчення судді із закінченим терміном дії.

На нього оформили протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння.