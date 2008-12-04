Європа зацікавлена в якнайшвидшій модернізації української ГТС

Європейська Комісія зацікавлена в якнайшвидшій модернізації спільними зусиллями української ГТС як ключового елементу надійних поставок природного газу до України і країн ЄС. Про це повідомив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, в ході консультацій з питань поглиблення співробітництва між Україною та Європейським Союзом, які відбуваються 3-5 грудня в Брюсселі, єесівська сторона підтвердила свій намір щодо практичної підтримки ініціатив Президента України Віктора ЮЩЕНКА, спрямованих на підвищення надійності та безпеки постачання і транзиту газу і нафти з використанням української інфраструктури.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, «враховуючи висновки ТЕО, виконаного на замовлення СП «Сарматія», в ЄК позитивно оцінюють перспективи спільної реалізації проекту Євразійського нафтотранспортного коридору на базі аверсного використання українського нафтопроводу «Одеса-Броди». У цьому контексті досягнуто попередньої домовленості щодо підготовки найближчим часом спільних заходів зацікавлених сторін щодо практичного використання цього проекту».

Як зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, Європейська Комісія зацікавлена в якнайшвидшій модернізації спільними зусиллями української ГТС як ключового елементу надійних поставок природного газу до України і країн ЄС. З цією метою вже в найближчі дні до Києва відряджається представник ГД «Зовнішні зносини» Ф.БЕНСАРСА для переговорів з українською стороною щодо підготовки і проведення під патронатом ЄК Міжнародної інвестиційної конференції з питань модернізації української ГТС.

«Сторони також домовились про подальшу взаємодію з питань реалізації окремих проектів у контексті формування Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору відповідно до Спільної заяви Президентів України, Азербайджану, Грузії, Естонії, Латвії, Литви і Польщі, підписаної 23 травня 2008 року на Київському енергетичному саміті», - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.