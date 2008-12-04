Апеляційний суд Києва залишив Флетчеру небо в клітинку

Апеляційний суд міста Києва відхилив клопотання адвокатів громадянина США Роберта ФЛЕТЧЕРА та керівника компанії "Кінгз Кепітал" Володимира БАНДУРЧЕНКА, які обвинувачуються у шахрайстві з грошима громадян.

Як повідомили УНІАН у ЦЗГ УМВС України в м. Києві, таким чином, цих осіб суд залишив під вартою.

Як повідомляв УНІАН, американського бізнесмена, керівника тренінгів «Як стати мільйонером» Р.ФЛЕТЧЕРА було затримано за підозрою у заволодінні коштами українських громадян.

Начальник Головного управління МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА повідомив, що за інформацією міліції, “сума коштів, зібрана з громадян Р.ФЛЕТЧЕРОМ, перевищує 10 млн. дол.».

Стосовно Р.ФЛЕТЧЕРА (1963 р.н.) порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що восени 2006 року Р.ФЛЕТЧЕР створив товариство з обмеженою відповідальністю «Глобальна система тренінгів», у якому він виступив співзасновником. Діяльність товариства зводилась до проведення тренінгів, які зазвичай проводились у нічний час, під час яких Р.ФЛЕТЧЕР, який видавав себе за успішного мільйонера, розповідав про різноманітні інвестиційні проекти, за рахунок яких можливо збагатитись, і роз`яснював, що чим більше коштів буде інвестовано - тим більший прибуток буде отриманий. Під час проведення тренінгів зі слухачами укладались договори позики та спільної діяльності під обіцянку виплати від 20% до 300% річних і отримувались кошти готівкою під розписки, а в деяких випадках - по прибуткових касових ордерах.

*** 24 листопада цього року столична міліція за обвинуваченням у шахрайстві з коштами громадян затримала керівника «Кінгз Кепітал» О.БАНДУРЧЕНКА. За словами В.ЯРЕМИ, підставою для порушення кримінальної справи за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) стали заяви від близько 60 громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгз Кепітал» не можуть отримати ні обіцяні відсотки, ні вкладені кошти.