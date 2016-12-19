У школах Львова з 20 грудня оголошено карантин

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської міської ради.

Як зазначив начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб, кількість зафіксованих випадків захворювань на ГРЗ перевищує епідпоріг у Львові майже удвічі.

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За його словами, наразі карантин оголошено до кінця тижня, до 23 грудня включно.

«За результатами лабораторних досліджень санепідеміологів будемо вирішувати, чи доцільно карантин продовжувати», – зазначив Зуб.