СБУ за підозрою у хабарництві затримала високого міліцейського чина

СБУ за підозрою у хабарництві затримала заступника начальника служби внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в СБУ.

За інформацією співрозмовника агентства, правоохоронця було затримано при отриманні хабаря у 120 тис. дол., і сьогодні Печерський районний суд м. Києва відмінив постанову про порушення кримінальної справи, однак органи прокуратури мають намір оскаржити це рішення в суді вищої інстанції.

Водночас, у коментарі журналістам з цього приводу міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сказав: «Сьогодні Печерський суд підтвердив, що в його діях (посадовця МВС – УНІАН) немає складу злочину».