В Одесі запалили вогні на головній новорічній ялинці міста (фото)

В Одесі сьогодні, 19 грудня, запалили святкові вогні на головній новорічній ялинці міста.

Читайте такожВитончені вогні та 15 видів прикрас: у Києві запалюють головну новорічну ялинку країни

Як передає кореспондент УНІАН, ялинку відкрито на Думській площі, біля будівлі мерії.

У святковій церемонії взяли участь понад 300 дітей, Святий Миколай, за «покликом» якого засвітилися вогні.

На майдані відбулася костюмована вистава, конкурси.

Всі діти, які прийшли на свято, отримали подарунки.

Як розповіли в прес-службі мерії, висота ялинки з верхівкою становить 20 метрів, ширина – 9 метрів. Зібрали новорічне дерево з металевого каркасу та штучної хвої з італійської сировини. Ялинка увінчана різдвяною зіркою, прикрашена білими сніжинками та світлодіодними іграшками.

Головна прикраса ялинки складається з гірлянд і дюролайту (прозорий шнур зі світлодіодами), загальна довжина яких становить близько чотирьох кілометрів. 100 тис. світлодіодів світяться зеленим, синім і золотистим вогнями.

Також на Думській площі встановлено «Казкове містечко» - різні фігури, в основному тварин із запалених ліхтариків.