В центрі Одеси встановили велику новорічну ялинку

Про це повідомляє місцеве видання «Волнорез».

Новорічну ялинку в Одесі зібрали з металевого каркаса і штучної хвої з італійської сировини. Висота ялинки з верхівкою становить 20 метрів, ширина - 9 метрів.

Урочисте відкриття ялинки і святкові заходи, присвячені до Дня Святого Миколая, відбудеться 19 грудня о 16:00 на Думській площі.

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Напередодні новорічних свят комунальні служби Одеси прикрашають місто світлодіодним ілюмінацією.

Традиційно на Думській площі, біля мерії, поряд з головною ялинкою міста, встановлене «Казкове містечко».

Тепер воно складається з 46 персонажів.

Як повідомляв УНІАН, в селі Осички Савранського району Одеської області завершуються приготування до відкриття резиденції Святого Миколая.