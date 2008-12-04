У Ялті запроваджено тимчасовий мораторій на виділення землі

У Ялті введено тимчасовий мораторій на виділення земельних ділянок.

Як повідомили УНІАН в мерії Ялти, сьогодні депутати Ялтинської міської ради прийняли рішення «Про заходи щодо регулювання земельних відносин на території міста Ялти».

«Фактично це – запровадження тимчасового мораторію на виділення земельних ділянок у власність або в оренду громадянам і юрособам на території Ялти нижче Південнобережного шосе (траса Сімферополь-Ялта-Севастополь)», - зазначили в мерії. «За» запровадження мораторію одностайно проголосували 37 депутатів, присутніх на сесії міськради.

Рішення про запровадження мораторію прийняте до завершення розробки і затвердження на сесії міської ради Правил забудови території Ялти. «Орієнтовно Правила забудови будуть прийняті в квітні 2009 року», - повідомили в мерії.

Ялтинські депутати також рекомендували міській раді Алупки і селищним радам Південного берегу Криму прийняти на своїх сесіях подібні рішення про запровадження мораторію на виділення земельних ділянок під забудову до розробки і прийняття правил забудови території.