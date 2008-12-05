МЗС домовився спростити візовий режим з Македонією

У першому кварталі 2009 року планується підписати українсько-македонську міжурядову угоду про спрощення візового режиму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на українсько-македонських переговорах із консульських питань, що відбулися у Києві сьогодні.

На переговорах представники міністерств закордонних справ, а також інших зацікавлених міністерств і відомств України та Республіки Македонія обговорили питання подальшого спрощення візового режиму між обома країнами та обмін досвідом у просуванні безвізового діалогу з державами-членами Європейського Союзу.

Делегаціями України й Македонії постатейно був опрацьований проект двосторонньої міжурядової Угоди щодо умов взаємних поїздок громадян.

Положеннями цієї Угоди передбачається, зокрема, безвізовий в`їзд до Македонії громадян України, які прямують з метою ділових контактів, здійснення обміну в науково-технічній, освітній, культурній та спортивній сферах, журналістської діяльності, відвідання родичів або знайомих.

Крім того, було досягнуто домовленості про безкоштовне оформлення віз певним категоріям громадян, зокрема, неповнолітнім особам, пенсіонерам, інвалідам тощо.

Згідно з досягнутими домовленостями, проект цієї Угоди буде остаточно узгоджений найближчим