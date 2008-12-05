Торги на біржах США закрилися різким зниженням індексів

01:10, 05 грудня 2008
Суспільство
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Ціни на нафту також знизилися

Торги на американських біржах у четвер, 4 грудня, закрилися різким зниженням основних індексів, повідомляє AFP.

Зокрема, Dow Jones Industrial знизився на 2,58 відсотка (221,9 пункту) до рівня в 8369,79. Високотехнологічний Nasdaq втратив 3,14 відсотка (46,82 пункту) до позначки в 1445,56. Індекс широкого ринку Standard & Poor`s 500 спустився на 2,98 відсотка (25,96 пункту) і склав, за підсумками торгової сесії, 844,78 пункта.

На думку аналітиків, негативне враження на інвесторів справили дані про плановані масові скорочення працівників у ряді галузей американської економіки. Зокрема, в четвер телекомунікаційна компанія AT&T оголосила, що скоротить 12 тисяч співробітників для оптимізації витрат в умовах кризи.

Світові ціни на нафту у четвер також знизилися. У Лондоні барель нафти марки Brent коштував 42,28 долара - на 3,16 долара менше, ніж на день раніше. У Нью-Йорку нафта марки WTI подешевшала на 3,12 долара до 43,67 долара за барель. Таким чином, ціни на нафту впритул наблизилися до чотирирічного мінімуму.

Лента.ру

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