МВФ розраховує на швидку стабілізацію в Україні

02:00, 05 грудня 2008
Суспільство
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Ющенко подякував

Віктор Пинзеник
Міжнародний валютний фонд розраховує на швидку стабілізацію ситуації у фінансово-економічній сфері України.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це йшлося під час зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з місією Міжнародного валютного фонду в Україні.

Участь у зустрічі взяли також міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ, перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

В.ЮЩЕНКО подякував місії МВФ за спільну роботу, проведену в ході її попереднього візиту, високо оцінивши її внесок у прийняття позитивного рішення щодо надання допомоги Україні.

«Ми хочемо висловити подяку вам за блискучу позицію, яка дала змогу оперативно отримати відповідні позитивні рішення щодо фінансової допомоги», – сказав Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що Міністерство фінансів, Міністерство економіки і Національний банк України виконають умови домовленостей, досягнутих із МВФ, які є умовою надання кредитних коштів.

Зі свого боку, голова місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ під час зустрічі наголосила, що Міжнародний валютний фонд розраховує на швидку стабілізацію ситуації у фінансово-економічній сфері в Україні. «Економіка проходить період коригування й пристосування до ситуації. Я сподіваюся, що незабаром настане період стабілізації», – сказала вона.

Голова місії МВФ також підкреслила, що, на думку експертів Фонду, ситуація в Україні розвивається за оптимістичним сценарієм. «Зараз наш погляд на розвиток ситуації дуже оптимістичний», – зазначила Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Вона також позитивно охарактеризувала дії НБУ, Міністерства фінансів і Міністерства економіки щодо стабілізації ситуації.

Під час зустрічі йшлося про ситуацію у фінансовому та банківському секторах України, на українському валютному ринку, а також у низці галузей економіки.

Сторони також обговорили ситуацію в Пенсійному фонді, формування Державного бюджету на 2009 рік, зокрема, основні бюджетні параметри на наступний рік.

Також обговорювалося питання використання коштів, наданих МВФ, для вирішення проблеми компанії «Нафтогаз України».

 

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