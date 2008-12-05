У Німеччині готуються до загострення суперечки за газ між Росією та Україною

08:14, 05 грудня 2008
Суспільство
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Можливе скорочення поставок

Німецький енергетичний концерн Eon у найближчі тижні готується до загострення суперечки шодо боргу за газ між Росією та Україною. Про це голова концерну Вульф Бернотат заявив газеті Süddeutsche Zeitung.

«В України немає грошей, але є борг перед Росією у понад 2,5 мільярди доларів. Країна просто не може сплачувати за старі й нові поставки газу», - сказав голова правління концерну Вульф Бернотат у надрукованому в п’ятницю  інтерв’ю Süddeutsche Zeitung. За його словами, в такому разі російському концерну «Газпром», можливо, доведеться скоротити поставки (газу в Україну) «не з політичних, а з чисто економічних причин». Наслідки цього можуть бути відчутні і в Західній Європі, сказав Бернотат.

У зв’язку з цим Бернотат вказав на важливість для Німеччини будівництва Північноєвропейського газопроводу по дну Балтійського моря в обхід України. Німецький концерн Eon через компанію Eon Ruhrgas є найбільшим імпортером газу в Європі. В Росії концерн тримає незначний пакет акцій «Газпрому». Нещодавно Eon і «Газпром» домовилися про спільне видобування газу з родовища «Южно-Русское».

Прем’єр-міністр Росії Володимир Путін у четвер заявив про можливе скорочення поставок газу в Україну, якщо вона не розрахується з боргами до кінця року. Того ж дня український президент Віктор Ющенко сказав, що «гарантує» транзитні поставки російського блакитного палива в Європу. На початку 2006 року «Газпром» вперше зупинив поставки газу Україні. Тоді це також відчули на собі споживачі газу на Заході.  

Німецька хвиля

 

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