Митники затримали двох чоловіків, обклеєних тисячами євро

Українські прикордонники 4 грудня запобігли черговій спробі незаконного переміщення значної суми валюти: двоє 30-річних чоловіків намагалися вивезти з України 180 тис. євро, заховавши їх на тілі під одягом.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, особи без громадянства, які постійно проживають в Естонії, автомобілем «Ауді А-8» естонської реєстрації їхали до Польщі смугою «зелений коридор» пункту пропуску «Ягодин», що у Волинській області.

Водночас прикордонники під час паспортного контролю вирішили провести поглиблений огляд чоловіків, направивши їх на «червоний коридор». Там мандрівники задекларували, що мають по більш як 10 тис. євро кожен. Однак під одягом кожного з них оглядова група виявила приклеєні скотчем пакунки з валютою загальною сумою 180 тис. євро.

Знайдені гроші у контрабандистів вилучили та передали в митницю.