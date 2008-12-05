У Києві знову впав тиск газу

Починаючи із вчорашнього дня, тобто з 4 грудня, газопостачальні організації знову примусово скорочують постачання природного газу на підприємства АК «Київенерго», посилаючись на відсутність виділених обсягів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби “Київенерго”.

Як інформує компанія, зниження тиску газу призвело до нестабільних та позаштатних режимів роботи обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Внаслідок примусового пониження тиску газу на ТЕЦ-6 о 12.15 відключено водогрійний котел КВГМ-6. Зниження тиску газу тривало до 15.15 та припинилося при значенні 1,5 кгс/см2, що призвело до розвантаження водогрійних котлів. Температура теплоносія знизилася до 60°С, зазначаються в повідомленні “Київенерго”. На ТЕЦ-5 тиск газу знизився до 2,9 кгс/см2, що викликало зниження температури теплоносія до 58°С.

Також в компанії наголошують, що зменшення обсягів теплової енергії, що відпускається споживачам, спричиняє підвищене електроспоживання, що призводить до перенавантаження електромереж та електрообладнання. Деякі елементи електричних мереж міста перенавантажуються на 40-70%.

Обмеження у постачанні газу спричиняє аварійні невиконання диспетчерських графіків та обмеження максимальних потужностей енергоблоків ТЕЦ “Київенерго” і, як наслідок, економічно неефективну роботу компанії, заявляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді цього року газопостачальні організації примусово почали скорочувати постачання природного газу на підприємства АК «Київенерго» через існуючі борги компанії за отриманий газ. Внаслідок примусового пониження тиску газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-5 відбулося аварійне відключення частини обладнання. Тоді «Київенерго» звернулася до КМДА з офіційним листом з приводу критичної ситуації з енергозабезпеченням столиці й попросило прискорити виділення компенсаційних коштів з міського бюджету для погашення заборгованостей. Тоді перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що «Київенерго» знизило тиск газу для споживачів лише через те, що на вулиці ще не дуже холодно, а щодо коштів запевнив, що столична влада обов’язково виділить їх компанії.

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевнив: «Поки я живий, нікого ні від чого не відключать. У нас усе гаразд, на відміну від інших міст в Україні».