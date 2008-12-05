Пинзеник придумав, як розрулити кредитну кризу

Міністерство фінансів України ініціює надання позичальникам права, за згодою банку, погашати валютні кредити гривнею.

Як говориться в повідомленні Мінфіну, оприлюдненому у п`ятницю, така пропозиція міститься в офіційному зверненні міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА до Національного банку України.

В.ПИНЗЕНИК пропонує внести до нормативних актів НБУ зміни, які дадуть можливість банкам надавати право позичальникам, за згодою банків, погашати валютні кредити (або їх частину) і відсотки за цими кредитами в національній валюті (за офіційним курсом НБУ на момент погашення).

Міністр також пропонує відстрочити погашення кредитів і знижувати кредитні ставки, за умови негайного погашення позичальником частини позики (як у гривні, так і у валюті).

В.ПИНЗЕНИК також пропонує варіант, коли, за обопільною згодою сторін, частину валютного кредиту позичальник погашає достроково і негайно, решта кредиту переводиться в гривню за курсом, який діяв на момент отримання позики (але не нижче за нього). Або погашається лише тіло кредиту у валюті (без сплати відсотків).

«Можливі й інші варіанти компромісів, які влаштовують обох партнерів (банк-позичальник)», - вважає міністр фінансів.

З тим, щоб мінімізувати втрати банків від таких операцій, Мінфін пропонує відносити ці втрати спочатку на зменшення резервів, а потім - на зменшення капіталу банку. При цьому наголошується, що для віднесення втрат на валові витрати, необхідно змінити податкове законодавство.

При цьому для банків, які здійснюватимуть такого роду операції, пропонується знижувати норматив адекватності капіталу.

«Надання банкам можливості таких дій істотно зменшить уразливість банківського сектора і потребу в коштах для рекапіталізації банків України, а також дозволить значну частину кредитів, які сьогодні на 100 відсотків вважаються такими, що можуть бути не повернені, переводити у режим стандартних», - вважає міністр.