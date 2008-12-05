УБОЗ затримав у Києві одного з «Башмаків»

Співробітники київського Управляння по боротьбі з організованою злочинністю спільно з колегами із кримського УБОЗу в результаті операції затримали одного з учасників організованого злочинного угруповання «Башмаки», який перебував у міждержавному розшуку за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів з 1991 по 2007 роки.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Затриманий є одним з обвинувачених по кримінальній справі, порушеній за фактом скоєння вбивств, створення злочинної організації та бандитизму.

Так, 26 грудня 1996 року він спільно з іншими учасниками ОЗУ вчинив у Сімферополі замах на вбивство громадянина Є. та завдав йому численних колото-різаних поранень, внаслідок чого потерпілий став інвалідом. Крім цього, 29 грудня 2006 року в приміщенні кінотеатру міста Сімферополь він з корисливих мотивів вчинив вбивство громадянина М.

За місцем тимчасового проживання зловмисника проведено обшук та вилучено документи, які мають доказове значення причетності останнього до вчинення злочинів.

Його затримано у порядку ст. 115 КПК України та доставлено до Подільського районного управління ГУ МВС України в місті Києві. Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно зловмисника міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, в 1990-х роках дві найбільш могутні організовані злочинні угруповання - "Башмаки" і "Сейлем" - вели між собою запеклу боротьбу за розділ сфер кримінального впливу на півострові.

На початку березня 2008 року в Києві був затриманий оголошений в розшук депутат Верховної Ради Криму Рувім АРОНОВ, якого в міліції вважають одним з лідерів ОЗУ «Башмаки». Суд видав санкцію на арешт депутата. За даними правоохоронних органів, Р.АРОНОВ у складі організованого злочинного формування «Башмаки» притягується до кримінальної відповідальності за здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема «замовних», з використанням вогнепальної зброї на території Криму та інших регіонів України.