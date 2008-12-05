22-річний чоловік після розлучення підірвав себе на кладовищі

В Оржицькому районі Полтавської області 22-річний чоловік після розлучення з дружиною підірвав себе.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Полтавській області, трагедія сталася увечері 4 грудня.

За їхніми даними, 22-річний чоловік покінчив життя самогубством на сільському кладовищі: він прив`язав до тіла 200-грамову тротилову шашку, яку потім підірвав. Шансів вижити у нього не було.

Можливою причиною, яка підштовхнула сільського жителя до самогубства, у міліції називають душевну травму, яку він міг отримати після розлучення. Якраз у день самогубства районний суд розлучив його з дружиною.